برشلونة يعلن تجديد عقد بيدري رسميا حتى 2026

أعلن نادي برشلونة، رسميا، اليوم الخميس، أنه سيتم تجديد عقد لاعبه الشاب بيدري، حتى صيف عام 2026.

ووفقا لبيان برشلونة، فإن قيمة فسخ عقد بيدري ستكون مليار يورو.



وبدأ بيدري، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، منذ 2019، حيث كان في السادسة عشر من عمره.

وتعاقد برشلونة مع بيدري بعد شهر واحد مقابل 5 ملايين يورو، لكن اللاعب أكمل الموسم مع لاس بالماس، حيث تم ترشيحه لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن العام 2021.

وشارك بيدري الموسم الحالي في 4 مباريات مع برشلونة، في حين لعب 52 مباراة الموسم الماضي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 6 وفقا لموقع ”transfermarkt“.

ووصل بيدري إلى 10 مباريات مع منتخب إسبانيا الأول، بينها 6 في يورو 2020، كما شارك في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي.





كما تحوم الشكوك حول لحاق بيدري بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



يشار إلى أن برشلونة يعمل على تجديد عقد عدد من اللاعبين، وخاصة أنسو فاتي وعثمان ديمبلي، حيث ينتهي عقدا اللاعبين في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لهما التفاوض مع أي ناد، دون موافقة برشلونة، بداية من يناير المقبل، حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد.



التجديد لفاتي يشار إلى أن بيدري يتعافى من إصابة تعرض لها خلال مباراة برشلونة مع بنفيكا البرتغالي، والتي خسرها النادي الكتالوني بنتيجة 0/3، حيث من المتوقع أن يغيب عن مواجهة فالنسيا يوم الأحد في الدوري الإسباني، ومواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.كما تحوم الشكوك حول لحاق بيدري بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.يشار إلى أن برشلونة يعمل على تجديد عقد عدد من اللاعبين، وخاصة أنسو فاتي وعثمان ديمبلي، حيث ينتهي عقدا اللاعبين في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لهما التفاوض مع أي ناد، دون موافقة برشلونة، بداية من يناير المقبل، حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد.

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد أفادت بأن محاولات برشلونة لتعديل عقد أنسو فاتي لم تسفر عن أي جديد.



وكشفت أن إدارة برشلونة كانت تريد الإعلان عن التجديد لفاتي، خلال أيام، لكن لم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق على التجديد





وأوضحت إلى أن وصول البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال فاتي لبرشلونة، أمس الأربعاء، أثار ضجة، ودفع البعض للتكهن والتفاؤل بأن فاتي يقترب من التجديد.



وقالت ”سبورت“: ”إلا أن مينديز لم يتقابل مع مسؤولي البارسا، بل اجتمع مع فاتي وعائلته ليلا ثم غادر برشلونة“.



وأضافت: ”المفاوضات بين برشلونة وفاتي ليست بالسرعة المتوقعة، هناك العديد من التفاصيل بصدد الاتفاق عليها، ويتوقع الطرفان أنها سوف تستغرق وقتا طويلا“.



