تعليق ساخر من محمد صلاح بعد رؤية تمثاله في لندن (فيديو)

😂 "Does he have abs or not?"



Mo Salah meets... Mo Salah! | Madame Tussauds unveiling pic.twitter.com/nX38TBs8T0 — This Is Anfield (@thisisanfield) October 21, 2021

وعلق صلاح ساخراً فور رؤية تمثاله المصنوع من الشمع في لندن: "إنه يشبهني تماما كما لو كنت أنظر في المرآة، هل لديه عضلات بطن أم لا!".ونشر الحساب الرسمي لمتحف “ مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر" منذ قليل، صورا لتمثال محمد صلاح “ يرتدى بدلة بيضاء” ويرفع يديه إلى السماء، في إشارة إلى احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف.ويعد متحف “مدام توسو” أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية “لندن”.