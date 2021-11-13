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بعد عودته لأسوار "كامب نو".. ألفيس يعلق بكلمات مؤثرة

رياضة

2021-11-13 | 09:18
بعد عودته لأسوار "كامب نو".. ألفيس يعلق بكلمات مؤثرة
2,040 مشاهدة

وجه الدولي البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، رسالة مؤثرة لمشجعيه، عقب عودته رسميا إلى نادي برشلونة، بعد نحو خمس سنوات من الرحيل.

وأعلن نادي برشلونة، مساء أمس الجمعة، عودة لاعبه المخضرم الظهير الأيمن، داني ألفيس، إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد بعد رحيله في عام 2016.

وقال برشلونة في بيان إن ألفيس، البالغ من العمر 38 عاما، سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد، تشافي هرنانديز، عندما ينضم للتشكيلة الأسبوع المقبل، لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير المقبل.

ونشر داني ألفيس عبر حسابه على موقع إنستغرام صورة له وهو يقبل شعار برشلونة مرفقة بـ"تدوينة" جاء فيها: "ما يقرب من 5 سنوات قاتلت بجنون للوصول إلى هذه اللحظة".

وأضاف:" لم أكن أعلم أنه سيستمر كل هذا الوقت، لم أكن أعلم أنه سيكون صعبا للغاية، لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي".

وقال:"أعود إلى المنزل من حيث لم أغادر مطلقا، وكما قلت قبل مغادرتي، أنا واحد منكم، لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، ولكن قد يكون أبديا طالما أنه يستمر!! أراكم قريبا حيث يسحرني أكثر، بنفس الحماس الذي كان في المرة الأولى، وبالرغبة نفسها في المساعدة في إعادة بناء أفضل ناد في العالم!!..".

ولعب داني ألفيس مع برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.

وانضم المدافع البرازيلي المخضرم، وأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، إلى نادي ساو باولو البرازيلي في عام 2019، بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه فسخ عقده في سبتمبر أيلول بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

وحطم النجم البرازيلي، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوز بالألقاب، الذي استمر لسنوات طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق، حسام حسن.

وفيما يلي أرقام داني ألفيس مع منتخب بلاده والأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن:

باهيا البرازيلي: 3 ألقاب
إشبيلية الإسباني: 5 ألقاب
برشلونة الإسباني: 23 لقبا
يوفنتوس الإيطالي: لقبان
باريس سان جيرمان: 5 ألقاب
ساو باولو البرازيلي: لقب واحد
منتخب البرازيل: 6 ألقاب.
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