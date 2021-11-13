صفقة جديدة على رادار ريال مدريد

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب تطور مستويات لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي، ويلفريد نديدي، في البريميرليج، تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.ويرى ريال مدريد أن نديدي (24 عاما) سيكون بديلا جيدا للاعبه البرازيلي كاسيميرو.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من جانب مانشستر يونايتد، الذي يضع عينه أيضًا على اللاعب النيجيري.وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قد يحاول عقد الصفقة في كانون الثاني المقبل، لتدعيم فريقه الذي يعاني بشدة هذا الموسم.وانضم نديدي إلى ليستر لتعويض رحيل الفرنسي نجولو كانتي، الذي انتقل إلى تشيلسي في صيف 2016.ويرتبط نديدي بعقد مع ليستر حتى صيف 2024، وتبلغ قيمته السوقية ما يقرب من 60 مليون يورو.