تشافي يطالب بالتعاقد مع محمد صلاح

وبحسب صحيفة "El Nacional" الكتالونية، فإن تشافي يريد التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، بأي ثمن وهو الخيار الأكثر إغراءً له، لأنه الأكثر تشابهًا مع ميسي.وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، ولم يوافق اللاعب المصري على عروض ليفربول الخاصة بالتجديد حتى الآن.وحسب صحيفة "ميرور"، فإن "تشافي يريد ضم صلاح بأي ثمن، مع اقتراب غريمه ريال مدريد من التعاقد مجانًا مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل".وأوضحت أن "تشافي معجب بصلاح منذ فترة طويلة، وسبق أن وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، بعد فوز ليفربول على فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية عام 2019".وذكرت الصحيفة أن فرصة برشلونة في ضم صلاح، غير مرجحة في الميركاتو الشتوي المقبل، لذا فإن البارسا يعمل على التعاقد مع رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي.