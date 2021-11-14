قائمة اللاعبين الشباب الأكثر قيمة في العالم لعام 2021

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين، تصدر بيدري قائمة أغلى اللاعبين الشباب بالعالم.ووصلت قيمة بيدري السوقية إلى 80 مليون يورو في المركز الأول، ضمن فئته العمرية، بينما احتل المركز السابع عشر في التصنيف العالمي.وجاء فاتي في المركز الثاني بقيمة 60 مليون يورو، بينما احتل الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، المركز الثالث، بقيمة 55 ميون يورو.ويعد بيدري وفاتي ضمن القوام الأساسي لبرشلونة خلال الفترة الماضية، ولا غنى عنهما في النادي الكتالوني.ونجح برشلونة مؤخراً في تجديد عقد بيدري حتى 2026، وتجديد عقد فاتي حتى 2027.