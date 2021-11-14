ليفربول قد يفقد خدمات نجميه امام ارسنال

وقالت التقارير الصحفية أن "هناك شكوكًا حول قدرة الثنائي جوردان هندرسون وساديو ماني على اللحاق بمباراة "الريدز" المقبلة أمام "الكلرز" في الجولة المقبلة في البريميرليج.وأشارت التقارير بأن "الثنائي سوف يخضعان للفحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي في الفترة المقبلة لتحديد قوة الإصابة ومدة الغياب".وتعرض الثنائي للإصابة رفقة منتخبات بلادهما فيما يخشى كلوب من فقدان الثنائي في تلك المواجهة الصعبة.