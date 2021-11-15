رونالدو ينفجر غضبا ضد مدربه بعد فشل التأهل للمونديال (فيديو)

وخطفت صربيا بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعدما أحرز البديل ألكسندر ميتروفيتش هدفا في الدقيقة الأخيرة لتقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على البرتغال في ختام المجموعة الأولى المثيرة، يوم الأحد.ورفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على البرتغال ثانية الترتيب التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف، لكن الآن ستضطر لخوض الملحق في مارس المقبل.ووفقا للفيديو الذي نشرته قناة "TNT" البرازيلية، فقد بدا رونالدو غاضبا بشدة خلال توجه مدربه له لمصافحته، لكن النجم البرتغالي وجه كلمات وإشارات وعتاب غاضب للمدرب، حيث لم يتضح ما قاله رونالدو لسانتوس، لكن تعبيرات وجهه وحركات يديه كانت تشير إلى معاتبته لمدربه على خطته في نهاية اللقاء.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021

منتخب البرتغال كان يحتاج للفوز أو التعادل فقط، لكنه تلقى هدفا قاتلا سجله ميتروفيتش بعد الدقيقة الـ 90، وهو الهدف الذي قاد صربيا إلى نهائيات بطولة 2022 المقبلة.وقال سانتوس، مدرب البرتغال، في تصريحاته عقب اللقاء: ”الآن سنكون أقوى إذا واجهنا أكبر قدر من الانتقادات، طريقتنا الخاصة بنا هي اللعب على القدم، لكننا واجهنا صعوبات“.وأضاف: "لعبنا بالخوف وبعض القلق، المسؤولية تقع على عاتقي، أتحمل الخسارة كاملة".ووجه سانتوس رسالة للجماهير، قائلا: "سنكون في قطر، لم نفعل ما ينبغي، لكننا سنحقق التأهل من خلال الملحق، نحن دائما نلعب من أجل الفوز، نفكر في الهجوم وليس الدفاع، لكن الأشياء لا تسير دائما بالطريقة التي نريدها".ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن قارة أوروبا.ويحتاج رونالدو الذي سيبلغ عامه الـ 37 في 2022 لقيادة البرتغال للمونديال لينضم إلى اللاعبين الذين خاضوا خمسة نهائيات لكأس العالم مثل الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.وخاض مهاجم مانشستر يونايتد بالفعل نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل و2018 في روسيا.وستقام قرعة الملحق الأوروبي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتضم عشرة منتخبات صاحبة المركز الثاني ومعهما منتخبان من دوري الأمم الأوروبية، على أن تقسم المنتخبات الـ12 إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تلعب فيما بينها مباريات من قبل نهائي ونهائي، والفائز بالمجموعة يتأهل مباشرة للنهائيات.