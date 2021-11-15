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ثلاث انتصارات وتعادل في ممتاز الكرة

رياضة

2021-11-15 | 08:44
ثلاث انتصارات وتعادل في ممتاز الكرة
2,335 مشاهدة

انتهت اربع مباريات، جمعت كل من "الشرطة والصناعة" و"الطلبة والنفط" و"ونفط الوسط والديوانية" و"سامراء والميناء"،اليوم الاثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز.

حيث انتهت المباراة التي جمعت ناديي الشرطة والصناعة بفوز القيثارة الخضراء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد خالد جفال في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وفي المباراة الثانية تمكن الطلاب من هزيمة النفط بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، وتوالى على تسجيل اهداف الانيق كل من ستيفن باقور و حمود مشعان و زيد تحسين فيما سجل هدف النفط الوحيد اللاعب جاسم محمد جاسم.

اما مباراة نفط الوسط والديوانية التي اقيمت على ملعب الديوانية فشهدت فوز نفط الوسط بهدفين دون رد.

فيما شهدت المباراة الاخيرة التي جمعت بين فريقي سامراء والميناء التعادل الايجابي بهدف لكل منهما.
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