بشار رسن بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية: أحمل اللاعبين مسؤولية الهزيمة

علق بشار رسن لاعب المنتخب العراقي على الخسارة، أمام منتخب كوريا الجنوبية، بثلاثة أهداف دون، ضمن الجولة الـ6 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال رسن في تصريحات تابعتها السومرية نيوز،: "أحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة اليوم، الكادر الفني قدّم كل شيء، ولكن نحن كلاعبين لم نظهر بالمستوى المطلوب، بما فيهم أنا أيضاً أتحمل المسؤولية، أضعت فرصة الفوز، في مباراتين سابقتين أمام لبنان وسوريا، عندما أخفقت في التسجيل مرتين".

وأضاف لاعب المنتخب العراقي أن الفرصة باتت صعبة، في التأهل إلى مونديال قطر المقبل، بعد خسارة اليوم، ولكنهم لن يرفعوا الراية البيضاء، في الإمساك بأمل الملحق، مشيراً إلى أن المنتخب لا يعد حكراً على لاعبين محددين، وهناك فرصة كبيرة للاعبين الجدد، في إثبات أحقيتهم خلال بطولة كأس العرب 2021.

وبهذه النتيجة، تراجع المنتخب العراقي إلى المركز الـ5، برصيد 4 نقاط، فيما رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده، إلى 14 نقطة، محتلاً وصافة ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى، وبفارق نقطتين عن إيران، صاحبة الصدارة.