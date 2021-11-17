تنشر السومرية نيوز، اليوم الاربعاء، القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني لبطولة كأس العرب التي شهدت أستدعاء اللاعبان ياسر قاسم واحمد ياسين.

القائمة ادناه: