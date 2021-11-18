بالأرقام.. قيمة الأرباح التي حصدها رونالدو من مسيرته الكروية

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن رونالدو تخطى حاجز المليار دولار في أرباحه المهنية بالعام 2020، وبأن قيمة ثروته الصافية من أكتوبر 2021 وصلت لـ500 مليون دولار.وحقق "الدون" ثروته منذ بداية مشواره في ملاعب الكرة مع سبورتينغ لشبونة وهو في عمر السابعة عشر، ومرورا بأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.ووقع رونالدو البالغ من العمر 36 عاما عقدا مع مانشستر يونايتد يتقاضى بموجبه 643 ألف دولار تقريبا، كما ساهم فوزه بالكرة الذهبية وإنجازاته الكورية في جنيه أرباحا كبيرة من الترويج للعديد من العلامات التجارية.لا شك بأن متابعة الملايين لرونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي قد جعله هدفا بالنسبة للمعلنين.وتعاون لاعب مانشستر يونايتد مع عدد كبير من العلامات التجارية، والتي عززت أرباحه السنوية بمبلغ إضافي قدره 45 مليون دولار.