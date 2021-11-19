مدربو منتخبات الشباب: سعداء بالتواجد في البصرة ونتطلع للظفر بالبطولة

وقالَ مدرب منتخب العراق للشباب، عماد محمد: "أشكر الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم واتحاد غرب آسيا والقائمين على البطولة لاهتمامهم بالفئات العمرية".واضاف أن "منتخبنا سيكون منافساً قوياً لإحراز هذه البطولة برغم الظروف التي رافقت إعداده كونه يمر بفترة تجديد".بينما قالَ مدرب منتخب البحرين، عادل النعيمي: إنه "سعيد بتواجده في البصرة مع منتخب بلاده".واوضح أنه "في طور بناء منتخب قوي للمستقبل، لكن هذا لا يعني أننا جئنا للبطولة للمشاركة فقط، بل لتحقيق نتائج جيدة برغم قلة فترة الإعداد".بينما أشاد مدرب منتخب فلسطين، حسام يونس، "بحفاوة الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة للبطولة في العراق".وأشار الى أن "منتخب فلسطين حديث التأسيس لم يمر إلا شهر ونصف على تكوينه وسيكون نواة للمستقبل، وان هذه البطولة ستكون التحدي الأول لهم.من جانبه، عبّر مدرب المنتخب الكويتي، الإسباني كارلوس مارتينز، عن "سروره بتواجده في العراق، وكذلك انبهاره بوجود منشآت رياضية وصفها بالعالمية في البصرة، وأنه جاء لهذه البطولة لتكوين جيل مميز للكرة الكويتية يعيدها إلى سابق عهدها".