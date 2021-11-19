اصابة ابرز نجوم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

وقال غوارديولا للصحفيين: "للأسف جاءت نتيجة فحص كيفين إيجابية في بلجيكا".وأضاف: "اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة، لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام".وأشار غوارديولا إلى أن "اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام، على أن يتلقى العلاج بالبروتوكول اللازم".وسيلتقي مانشستر سيتي سيتي على أرضه الأحد المقبل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي.وقال دي بروين للمدونة الصوتية "ميدميد": "سيكون هذا العام صعبا قليلا عن المعتاد، أعتقد أن الأمر ليس بهذا السوء، ولكنه صعب بعض الشيء جسديا وبدنيا".وأضاف: "أعود بكثير من الألم بعد الإجازات، وبعد ذلك في بداية الموسم أصطدم بحائط".واختتم: "أنا أعاني من بعض الآلام الشديدة، ولكن الأمور بدأت تتحسن، كنت بحاجة إلى وقت أطول من المتوقع".