زيدان يوافق على تدريب سان جيرمان

وكانت أنباء قد ترددت عن تواصل إدارة باريس مع زيدان، في ظل الشائعات التي ربطت ماوريسيو بوكيتينو بالانتقال لتدريب مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن زيدان على أتم الاستعداد لقيادة سان جيرمان، بعدما فقد الأمل في إقالة ديشامب من تدريب منتخب فرنسا، واستمراره مع الديوك حتى مونديال 2022.وحاول مانشستر يونايتد، التعاقد مع زيدان، لكن المدرب الفرنسي رفض قيادة الفريق الإنجليزي، ليضطر المانيو إلى اللجوء إلى الخيار الثاني وهو بوكيتينو.وكانت تقارير قد ناقشت أهمية تعاقد باريس سان جيرمان مع زيدان، ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن أيضا لقدرته على إقناع كيليان مبابي بتجديد عقده، وعدم الرحيل إلى صفوف ريال مدريد.