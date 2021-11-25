غاز الجنوب بطلاً لكأس السوبر بالكرة الطائرة

توجَ مساء اليوم الخميس، فريقُ نادي غاز الجنوب للكرة الطائرة بنهائي كأس السوبر بعد فوزه على فريق النادي البحري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة الختامية التي أقيمت بقاعة الشعب في بغداد.

وشهدت المباراة التي حضرها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي إثارة وندية عاليتين لتقارب المستويات بين لاعبي الفريقين لتنتهي بفوز فريق نادي غاز الجنوب بكأس السوبر. وقدم رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل العبادي كأس البطولة للفريق الفائز، متمنياً لهم التألق والحضور المميز في المحافل الداخلية والخارجية . كما قدم العبادي، نيابة عن أعضاء الاتحاد والفريقين، الشكر والتقدير الى رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمينين العام والمالي لحضورهم ودعمهم إتحاده، مؤكداً ان اتحاده سيعمل بشكل دائم على الارتقاء بمستوى اللعبة.