برشلونة يتعرض لضربة موجعة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيدري الذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، لن يعود إلى برشلونة قبل بداية عام 2022.وأضافت أن بيدري الذي فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021 منذ أيام قليلة، يمر بفترة معقدة، حيث لن يتمكن من اللعب مجدداً في مباريات فريقه بالعام الجاري.وتابعت أن النادي لا يريد المخاطرة ببيدري، ولن يتعجل في السماح للمدرب تشافي بالاعتماد على خدمات اللاعب، إلا بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وكان بيدري قد تعرض للإصابة أمام بايرن ميونخ بمنافسات دوري أبطال أوروبا، يوم 14 أيلول الماضي، وعاد ضد بنفيكا يوم 29 من نفس الشهر، لكنه أنهى المباراة مصابا.