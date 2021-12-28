لماذا تأجل إعلان برشلونة عن صفقة توريس؟

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة خطط للإعلان عن الصفقة بالأمس، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي.وقالت مصادر قريبة من المفاوضات، إن هناك مشاكل بيروقراطية عند مراجعة العقود وراء تأخر برشلونة في إعلان الصفقة، حيث لم يتلق النادي الكتالوني المستندات الكاملة من نظيره الإنجليزي، والتي لا يمكن دونها إنهاء الصفقة.وأضافت أن الناديين يراجعان العقود حتى تكون مناسبة مع متطلبات رابطة الليجا من حيث قانون اللعب المالي النظيف ومعدل الرواتب، لأنه كما اعترف برشلونة من قبل، يجب أن يغادر لاعبون أو يكون هناك تطورات تساعد في الحصول في رفع معدل الرواتب.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان ينوي تقديم توريس الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، لكن بعد تأخر الصفقة من التوقع، تأجل التقديم إلى فترة ما بعد الظهر.يذكر أن برشلونة اتفق مع مانشستر سيتي على حسم صفقة توريس، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.