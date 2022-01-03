اول تعليق لتوريس بعد تقديمه بشكل رسمي مع برشلونة
علق لاعب نادي برشلونة الجديد فيران توريس ،اليوم الاثنين، على انتقاله إلى العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال توريس خلال تصريحات صحفية: "إنه حُلم، نحن نعرف العظمة التي يتمتع بها هذا النادي وسأفعل كل ما بوسعي لوضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها".
واضاف: "أنا شخص طموح واريد العمل جاهدًا وان اصنع الفارق لهذا الفريق".
وكشفت تقارير صحفية عن الرقم الذي سيرتديه توريس مع الفريق ، حيث سيرتدي القميص رقم ١١ .
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