إصابة هداف المنتخب التونسي بفيروس كورونا

وقال الاتحاد في بيان "أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني في قطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 كانون الثاني 2022 إيجابية، علما بأن المساكني قد شارك يوم 30 كانون الاول 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية.وأضاف البيان أن"قوانين ولوائح كأس إفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد أغلقت بتاريخ 30 كانون الاول 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 كانون الاول 2021 حتى في صورة إصابته بكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات".وكان المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، اختار 28 لاعبا في قائمة "نسور قرطاج" لخوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 كانون الثاني الجاري و6 شباط المقبل، وهم:- في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.- في خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.- في الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.ويلعب المنتخب التونسي في كأس إفريقيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات مالي، وموريتانيا، وغامبيا.