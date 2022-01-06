"كاف" يكشف عن الملصق الرسمي لكأس افريقيا

وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "يرمز الملصق إلى طاقة كرة القدم وشغفها وقدرتها على الاتحاد عبر جميع الألوان والعقائد في القارة الأفريقية، كما يكرّم الملصق التقاليد الملونة للدولة المضيفة، الكاميرون".واضاف أن "الملصق يعد رسمًا توضيحيًا للكأس الأيقوني الذي يتم رفعه بأيدي من ألوان وأجناس مختلفة، مما يعكس الروح الإيجابية الحقيقية لكرة القدم ويؤكد رسالة الوحدة والمساواة.واشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انه "تم توضيح البلد المضيف الكاميرون بشكل مباشر ورمزي بوضع نجمة على موقع البلد على الخريطة لإظهار البلد المضيف".وتابع: "أفريقيا هي أرض الطاقة، وبما أن كرة القدم كانت ولا تزال مصدرًا للطاقة والعاطفة، فسوف نجتمع جميعًا في الكاميرون للاحتفال بالتنوع الثري في قارتنا".واختتم الاتحاد: "تركنا في الملصق رمز (توجو)، وهو قماش كاميروني تقليدي، يرتديه الرؤساء والأعيان، رجالًا ونساءً، غالبًا ما يكون مصنوعًا من المخمل الأسود الذي يتم تطريزه يدويًا وزخارف بخيوط من ألوان مختلفة".