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"الذكاء الاصطناعي" يتوقع المنتخب الذي سيحقق كأس إفريقيا

رياضة

2022-01-10 | 01:46
"الذكاء الاصطناعي" يتوقع المنتخب الذي سيحقق كأس إفريقيا
المصدر:
روسيا اليوم
1,789 مشاهدة

كشف الموقع البريطاني الشهير المختص بالإحصائيات والأرقام "أوبتا"، عن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت يوم الأحد، في الكاميرون.

وتصدر المغرب قائمة المنتخبات العربية المرشحة للفوز بكأس القارة السمراء في نسختها الحالية الثالثة والثلاثين، بنسبة 14.77%، والمرتبة الثانية بين جميع المنتخبات، وذلك وفقا لدراسة "أوبتا" المستندة لحسابات قام بها بناء على نموذج الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات، واعتمد على أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن البطولة والطريق إلى المباراة النهائية.

وجاء المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي للبطولة بـ7 ألقاب، في المركز الثاني عربيا بنسبة 12.93%، والثالث إفريقيا.

في حين، وضعت هذه الدراسة المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بعيدا في المركز السادس بنسبة 8.15%، في المائة، ووصيفه في النسخة الماضية منتخب السنغال في المرتبة الرابعة بنسبة 12.23%.

وتبدو أن توقعات هذه الدراسة "الذكاء الاصطناعي" بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وعلى الأقل وفقا ما يراه المختصون والجماهير، الذين يعتبرون منتخب الجزائر بالذات واحدا من أبرز المرشحين لنيل اللقب، نظرا لما قدمه من أداء قوي في بطولة كأس العرب "قطر 2021" التي توج بلقبها في شهر ديسمبر الماضي، وخاض البطولة بلاعبين محليين من دون المحترفين في أوروبا.

كما قدمت منتخبات تونس ومصر والمغرب أداء قويا باللاعبين المحلين في بطولة كأس العرب أيضا، وتعتبر من المرشحين بقوة في المنافسة على اللقب القاري.

في حين جاء منتخب موريتانيا في المركز الخامس عربيا بفرصة (0.31%)، ومن ثم السودان في المراكز الأخيرة مع منتخبي جزر القمر وإثيوبيا، حيث وصلت نسبة تتويجهم باللقب (0.07%).

وفي ما يلي توقعات "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، حول حظوظ المنتخبات في الفوز بكأس أمم إفريقيا، في الكاميرون:

منتخب نيجيريا (14.79%)

منتخب المغرب (14.77%)

منتخب مصر (12.93%)

منتخب السنغال (12.23%)

منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" (8.27%)

منتخب الجزائر (8.15%)

منتخب تونس (7.88%)

منتخب غانا (7.31%)

منتخب مالي (3.26%)

منتخب الكاميرون (2.87%).
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