كلاسيكو العراق ينتهي بالتعادل الايجابي

وسجل مازن فياض أولاً للنوارس عند الدقيقة 24 من عمر اللقاء، ليعقبه حسين جبار بتسجيل هدف التعادل لصالح الصقور في الدقيقة 26.وشهدت الدقيقة 33 تسجيل هدف الزوراء الثاني عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير.وقبل صافرة الحكم بدقائق، سجل علاء عباس هدف القوة الجوية الثاني عند الدقيقة 91.ويحتل الزوراء، بعد هذا التعادل، المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يحتل القوة الجوية المركز الخامس برصيد 33.