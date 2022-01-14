أوباميانج يعاني مشاكل في القلب بعد إصابته بكورونا

ولم يتواجد أوباميانج في مباراة الجابون الأولى في البطولة أمام جزر القمر؛ لإصابته بكورونا.وقال الاتحاد الجابوني لكرة القدم، إنه وفقًا للجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغيب الثلاثي أوباميانج، وأكسيل مي، وماريو ليمينا؛ بسبب كورونا، ولا يمكنهم المشاركة في المباراة؛ بسبب مشاكل قلبية، ولا يرغب الكاف في المغامرة.وتأتي تلك الأنباء بعد توقف ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونيخ، عن التدرب مع فريقه بايرن ميونيخ لمشاكل قلبية متعلقة أيضًا بإصابته بفيروس كورونا.يذكر أن أوباميانج تم استبعاده من المباريات الأخيرة لآرسنال؛ بسبب تأخر وصوله من رحلة إلى فرنسا، وهناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع المدفعجية.