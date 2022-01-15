ليفربول يدعم صلاح قبل مواجهة مصر وغينيا

وجه نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، رسالة دعم لنجمه وهدافه المصري محمد صلاح قبل ساعات من مباراة "الفراعنة" ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في تويتر صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "نتمنى التوفيق للملك المصري محمد صلاح في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية".



وأشار ليفربول في تغريدته إلى موعد انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. نتمنى التوفيق للملك المصري @MoSalah في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🇪🇬🔴 pic.twitter.com/xdwdNwkKM8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 15, 2022

