سامر سعيد: الكرة العراقية الآن تعاني نقصاً في مركز الظهير الأيمن

وصف لاعب المنتخب العراقي السابق، سامر سعيد، حملة الانتقادات القاسية التي يتعرض لها شقيقه سامح سعيد، بعد استدعائه مؤخراً لتمثيل المنتخب الوطني، ومشاركته في اللقاء السابق أمام لبنان (1-1)، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال سعيد في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "أغلب الرياضيين يعرفون جيداً ما الهدف من وراء هذه الهجمة بحق شقيقي سامح في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه هجمة منظمة من قبل جروبات في الفيسبوك. ليس معقولاً، هناك صفحات تحمل اسم نادي القوة الجوية وتشن الهجوم على سامح؛ فهو يلعب معهم منذ 6 مواسم، وحقق معهم بطولات محلية وقارية، وحتى إذا كان مستواه غير جيد، فعلى الأقل يتذكرون أنه نال 3 ألقاب آسيوية، إضافة إلى بطولتي الدوري والكأس".

وأضاف المدرب الحالي لنادي سامراء الناشط في الدوري العراقي الممتاز: "بصراحة، سامح يدفع ثمن الصراع في مواقع التواصل الاجتماعي بين اللاعبين المحليين والمغتربين، وأنا أتحدث عن تجربة شخصية مع اللاعب المغترب، نحن أكثر جيل احتضن المغتربين، أحمد ياسين كان يلعب في نفس مركزي، وكانت علاقتنا جيدة خارج وداخل الملعب، وكذلك لعب معنا ياسر قاسم وأسامة رشيد، ليست لدينا أي مشكلة مع أي لاعب يخدم المنتخب الوطني".

وأكد اللاعب الذي مثّل "أسود الرافدين" بين 2007 و2014، أن شقيقه سامح سعيد يستحق اللعب أساسياً مع المنتخب العراقي؛ لكونه أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري المحلي، ممن يجيدون اللعب بتوازن في الناحيتين الهجومية والدفاعية، كما أنه قدّم مستوى جيداً في لقاء لبنان الأخير، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وختم سعيد حديثه بالتأكيد على أن الكرة العراقية الآن تعاني نقصاً في هذا المركز، والدليل أن الكادر الفني اضطر لتغيير مركز شيركو كريم، من مركز جناح يسار إلى ظهير أيمن.