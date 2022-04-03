مدرب المنتخب التونسي: هكذا سنلعب أمام فرنسا في كأس العالم

وكان المنتخب التونسي أول منتخب عربي وإفريقي يحقق الفوز في نهائيات كأس العالم عندما تغلب على المكسيك 3-1 عام 1978 في الأرجنتين، لكنه لم ينجح في أي من مشاركاته الخمس السابقة في تخطي الدور الأول.وأوقعت قرعة مونديال "قطر 2022"، التي جرى سحبها الجمعة الماضي في الدوحة، منتخب تونس في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك، إضافة إلى منتخب سيتأهل من الملحق العالمي (البيرو أو الامارات أو أستراليا).وعلق القادري على القرعة ومشاركة منتخب بلاده في المونديال القطري، قائلا: "نشارك للمرة السادسة في تاريخ المونديال، وقد حان الوقت لكي نبلغ الدور الثاني. الهدف واضح بالنسبة إلينا"، مضيفا "بطبيعة الحال مهمتنا لن تكون سهلة لأننا نواجه فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك المتطورة، وكلتاهما تضمان نخبة من اللاعبين العالميين".وتابع "نحترم جميع المنتخبات، لكننا سنواجهها من دون أي عقد".واعتبر القادري، أن مواجهة فرنسا بالذات "ستشكل حافزا كبيرا، نظرا لوجود عدد من لاعبي المنتخب التونسي يدافعون عن ألوان أندية فرنسية. كما أن منتخبنا يضم في صفوفه لاعبين يحملون الجنسية الفرنسية أيضا. على العموم سنلعب من أجل تشريف العلم التونسي".وعن خوض النهائيات على الأرض القطرية حيث خاض المنتخب التونسي تجربة كأس العرب في ديسمبر الماضي، حين بلغ النهائي قبل أن يخسر أمام نظيره الجزائري، قال القادري "بالتأكيد هذا أمر إيجابي لأننا نعرف الملاعب، كما أننا حظينا بدعم كبير هنا في الدوحة، لكن الأهم هو الاستعداد جيدا من الآن وحتى النهائيات لنكون على أهبة الاستعداد".وتحتضن قطر كأس العالم للمنتخبات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.