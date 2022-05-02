تويتر يعاقب رياض محرز بعد تغريدة لإعادة مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون

ولم توضح إدارة "تويتر" أسباب إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي رسميا رغم امتلاكه أكثر من 3 ملايين متابع، إلا أن الخطوة جاءت عقب تغريدة حول إعادة المباراة لمنتخب الخضر.ويفيد التوثيق بالعلامة الزرقاء معرفة ما إذا كان الحساب ينتمي إلى شخصية عامة ومعروفة في الأوساط العالمية أم حساب مزيف.وكان مضمون التغريدة التي نشرها محرز حول "إعادة" مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام نظيره الكاميروني، ما أدى إلى إقصاء منتخب "محاربي الصحراء" من نهائيات مونديال 2022، في المباراة التي شهدت شدا وجذبا بين الطرفين، واعتراضات على بعض الحالات التحكيمية التي وصفت بأنها "مثيرة للجدل".وجاء في التغريدة التي كانت لحساب ينقل أخبار منتخب الجزائر وأعاد محرز نشرها: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".