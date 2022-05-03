"يد العراق" تستعين بمحترفات من أوروبا

وقال فرات سامي، عضو مؤسسة لاهاي الرياضية: "تم الاتفاق بين مؤسستنا والاتحاد العراقي لكرة اليد على استدعاء اللاعبات العراقيات المغتربات في أوروبا ، لتمثيل المنتخب النسوي في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم"، بحسبي موقع كوورة

وأضاف سامي: "تم التنسيق مع مدرب المنتخب العراقي للسيدات حمودي ناصر على مفاتحة مجموعة كبيرة من اللاعبات العراقيات المغتربات في أوروبا للمشاركة في المعسكر التدريبي الأول الذي سيقام في هولندا خلال الفترة القصيرة المقبلة".ونوه: "اللاعب الدولي السابق عصام الدين صلاح المقيم في هولندا، سيتابع مع مؤسستنا مسألة توجيه الدعوات والتنسيق مع الأندية الأوروبية للسماح لهن بالمشاركة مع المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية".يذكر أن آخر مشاركة للمنتخب العراقي للسيدات كانت في بطولة غرب آسيا التي أقيمت بالدوحة عام 2016 وأحرز فيها المركز الثالث.