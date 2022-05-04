"فيفا" يحدد رسميا مكان وموعد مباريات ملحق كأس العالم

وقال الاتحاد في بيان رسمي ان " إستاد أحمد بن علي في الدوحة سيستضيف المباراتين يومي 13 و14 حزيران المقبل".واضاف ان " الإمارات ضد أستراليا ستلتقي في الدوحة يوم السابع من حزيران المقبل، ويلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 من نفس الشهر في الملحق المؤهل للمونديال، وسيتأهل الفائز من تلك المباراة، لمواجهة فرنسا والدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم".واوضح الاتحاد انه "في 14 حزيران المقبل تلتقي كوستاريكا مع نيوزلندا في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم، حيث سيصعد الفائز لمواجهة ألمانيا وإسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة".وبالإضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 حزيران.وستقام 6 مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على استاد أحمد بن علي، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني المقبل.