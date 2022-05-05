أنس الجابر تتأهل الى نهائي بطولة مدريد للتنس

وحسمت النجمة التونسية المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين بسهولة، بواقع: 6-2 و6-3، خلال 58 دقيقة، لتتأهل إلى أول نهائي بطولة ماسترز في مسيرتها الاحترافية.وستلاقي جابر في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائزة من المواجهة النصف النهائية الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأمريكية جيسيكا بيغولا والسويسرية جيل تيخمان.