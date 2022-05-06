نور صبري: الدوري السعودي الأقوى.. وأحب هذا النادي

وقال نور صبري في تصريحات متلفزة تابعتها السومرية نيوز، "الدوري السعودي هو الأقوى حاليا وأثبت تفوقه من حيث المتابعة الجماهيرية، بفضل الدعم الكبير من الحكومة والمسؤولين، وانعكس ذلك بالإيجاب على المنتخب السعودي فتأهل لمونديال 2022، كما يتميز اللاعب السعودي الآن في المسابقات الآسيوية".وأضاف "الهلال يتفوق على بقية الفرق على كافة المستويات، لكني سعيد للغاية بعودة الاتحاد لوضعه الطبيعي وصدارته، فهو من أقطاب الكرة السعودية".وأضاف "أحب نادي النصر وأتابعه دائما، وقد كان مميزا جدا في السنوات الماضية وحقق عددا من البطولات، أهمها الدوري وكان منافسا قويا للهلال".وواصل صبري "بسبب التنافس الكبير بين العراق والسعودية في كرة القدم كنا نتابع ونطلع بشكل مستمر على الكرة السعودية ونجومها الكبار".وزاد "لعبنا في بطولة أبها الدولية عام 2003 مع المنتخب الأولمبي العراقي ضد النصر وفزنا عليه 5-1، وبعدها صديقي وأخي نشأت أكرم لعب فترة للنصر، فزادت متابعتي للفريق والكرة السعودية".وعن نظام تزويد الأندية بـ 7 لاعبين أجانب قال "في البداية كان سلبيا، لكن مع الوقت شاهدنا استفادة كبيرة للاعب المحلي، وأرى أن نستعين بالخبرات الأجنبية لفترة، ثم نضع اللاعب المحلي في المكان الصحيح".وتابع "لذلك وجود 7 أجانب مع كل فريق أثر لأن اللاعب المحلي لا يشترك، لكن في الواقع شاهدنا تألق اللاعبين السعوديين مع المنتخبات الوطنية وفي الدوري".وعن المنتخب السعودي صرح نور صبري "أي منتخب يعمل ويستعد بشكل جيد يمكنه إحراج المنتخبات الكبيرة، والسعودية في وقت ما تعادلت مع الأرجنتين في وجود ميسي ولاعبين كبار".وأردف "مع التطور الملحوظ للأخضر يمكنه تحقيق شيء في مجموعته بالمونديال، ولما لا التأهل للدور الثاني".واسترسل "توقعاتي وأمنياتي مختلفة للمنتخبات العربية لأن فيها صعوبة لكن أتوقع منتخبين عربيين في الدور الثاني".وواصل "سلمان الفرج وسالم الدوسري من النجوم المميزين للغاية. الفرج يلعب بمستوى ثابت منذ فترة طويلة وقائد وقليل المشاكل ومهم للغاية لمنتخب السعودية".وتابع "بانيجا مميز ومن أهم اللاعبين (في الدوري السعودي) ومع احترامي لفريق الشباب لكن إمكانياته كبيرة وستظهر أكثر مع فريق بإمكانيات مختلفة لأنه صانع لعب حتى مع عودته لمناطق الوسط الدفاعية".