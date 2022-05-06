تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين الاتحاد العراقي والارجنتيني "بيتزي"

السومرية نيوز – رياضة



عاد خط المفاوضات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، من جديد بعد تدخل وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد عدنان درجال.



وذكرت مصادر مطلعة أن "الأرجنتيني بيتزي، البالغ من العمر 54 عامًا، لا يمانع من الحضور في بغداد، بعد أن كشف مقربون منه في وقتٍ سابقٍ، أنه يُفضّل الوجود في دبي أو إسطنبول، ولكن قيمة العقد المالية ستكون مختلفةً؛ في حال الإشراف على تدريب المنتخب العراقي في العاصمة حصرًا، بحسب موقع winwin.

وأضافت المصادر أن "اجتماعًا حاسمًا سيجمع رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في الساعات المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية التفاوض، خاصة بعد تأييد عدد من أعضاء لجنة الخبراء، التي شَكَّلها المكتب التنفيذي للاتحاد لخيار التعاقد مع بيتزي".

وكشفت المصادر ذاتها أن المدرب الأرجنتيني، الذي قاد السعودية في كأس العالم 2018، لن يقبل بأقل من مليونين ونصف مليون دولار حال موافقته على التدريب في بغداد، وقد يوافق على مبلغ مليونَي دولار إذا وافق الجانب العراقي على إقامته في دبي أو إسطنبول.