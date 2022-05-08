وفاة نجم المنتخب القطري السابق "عادل الملا"

السومرية نيوز –رياضة



نعى الاتحاد القطري لكرة القدم لاعب المنتخب القطري السابق عادل الملا في وقت متأخر من مساء أمس السبت عن عمر يناهز الـ52 عاما.

وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه في "تويتر": "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم عادل الملا، لاعب منتخبنا السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية".

وأضاف: "ويتقدم الاتحاد القطري إلى أهله وذويه ببالغ التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعادل الملا مواليد 1970، وسبق أن لعب لأندية العربي والخور والريان في قطر.

وفاز الراحل الملا مع النادي العربي ببطولة الدوري القطري 5 مرات وكأس أمير قطر 3 مرات وكأس ولي العهد مرة واحدة مع العربي ومثلها مع الريان.

كما شارك الملا مع المنتخب القطري في أولمبياد برشلونة عام 1992 وفاز معه بلقب النسخة الـ11 من كأس الخليج لكرة القدم التي أقيمت في العام ذاته في الدوحة.