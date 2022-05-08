كأس فرنسا: نانت يحرز لقبه الرابع على حساب نيس (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة



أحرز فريق نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس.





ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.



وهذا اللقب هو الرابع لفريق نانت في كأس فرنسا بعد أعوام 1979 و1999 و2000، والأول بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001.