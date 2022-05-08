علي عدنان يبدأ التدريبات بعد غياب طويل

وتماثل عدنان للشفاء من إصابته بالرباط الصليبي، ليبدء مراحل التأهيل البدني، في وقت تداولت بعض الصفحات المحلية اليوم السبت، مقطع " فيديو" يظهر فيه اجراء اللاعب عدة تمرينات في أحد شواطئ دبي لاستعادة لياقته، قبل التوجه الى كوبنهاجن لتكملة مشواره مع فريقه الدنماركي.يذكر أن عدنان لم يلعب مع فريقه الدنماركي سوى 30 دقيقة فقط، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته ايضا عن مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم الأخيرة.ويتخذ عدنان، وهو من بين أفضل المحترفين العراقيين في أوروبا، مدينة دبي مقرا له، وسبق أن احترف بصفوف ريزا سبور التركي وأودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، وفانكوفر الكندي، قبل أن يشد الرحال اواخر العام الماضي صوب فايلة الذي ينشط بالدوري الدنماركي الممتاز.