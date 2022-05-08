أليماني: جافي يريد البقاء في برشلونة

كان برشلونة، عقد جلسة مع وكيل جافي منذ أيام للاتفاق على التجديد، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو، مثل فاتي، وبيدري، وأراوخو.وقال أليماني، خلال تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية: "جافي يريد البقاء. لقد تحدثنا لفترة طويلة ونحن نواصل العمل لكي يكون لاعبًا في برشلونة لسنوات عديدة".وعن عودة نيتو، لحراسة مرمى برشلونة بعد 4 شهور، علق: "إنه حارس رائع، وما يحدث هو أن تير شتيجن الحارس الأساسي، لكن لديه بديل مميز جدًا".وأضاف: "نيتو لديه عام آخر في عقده، وفي الوقت الحالي نحن بخير وسعداء بحراس المرمى".وأتم: "يبرز أيضًا الحراس الشباب مثل إينياكي بينيا الذي يلعب معارًا لجالاتا سراي، وأرناو تيناس بالفريق الرديف، وهذا المركز مدعم بشكل جيد للغاية".