دورتموند يحدد موعد حسم مستقبل هالاند

ويتضمن عقد هالاند صاحب الـ21 عاما شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل هذا العام مقابل 75 مليون يورو.وكشف سيباستيان كيل، المدير الرياضي القادم للنادي الألماني، عن حسم هالاند مستقبله مع الفريق الموسم القادم، مضيفا "لن أتفاجأ حال رحيله في النهاية".وأفادت تقارير صحفية في الأسابيع الماضية بتوصل مانشستر سيتي لاتفاق مع الدولي النرويجي، لضمه هذا الصيف.وبدأ دورتموند تحركاته لسد ثغرة هالاند المحتملة، بالتفاوض مع سالزبورج النمساوي حول ضم مهاجمه الشاب كريم أديمي مقابل نحو 30 مليون يورو.وأكد كيل أنه من المحتمل اتخاذ خطوة متقدمة في طريق النادي نحو المهاجم الألماني هذا الأسبوع، في إشارة لإمكانية إنجاز الصفقة في غضون الساعات المقبلة.