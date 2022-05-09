رئيس اتحاد الكرة السابق يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى

السومرية نيوز – رياضة



تعرضَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم السابق، عبد الخالق مسعود، إلى أزمةٍ صحيةٍ أدخلته المستشفى.



وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز ان "نبتهل إلى الله عز وجل أن يمنَ على {مسعود} بموفورِ الصحة والعافيّة، ويبعد عنه كل داءٍ، وأن يتخطى الأزمةَ الصحيّة الحالية بخيرٍ وسلامة".

وأكد الاتحادُ أنه "على أتم الاستعدادِ لتوفير جميع مُستلزماتِ العلاج لاكتسابِ درجة الشفاء التام والعودة السريعة لممارسةِ حياته الطبيعية".