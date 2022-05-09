الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق رقما غائبا عنه منذ 10 سنوات

ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة مقابل 78 لإنتر بطل الموسم الماضي والذي كان قد تغلب على إمبولي 4-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ36.وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن ميلان جمع 80 نقطة في موسم واحد بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2011-2012 (حينما توج "الروسونيري" بلقبه الأخير في الدوري).وأضافت أن ميلان في موسم 2011-2012، حقق 80 نقطة بعد 38 مباراة، بينما وصل إلى 80 نقطة هذا الموسم من 36 لقاء فقط، وتتبقى له مباراتان على ختام الموسم.