بوجبا يرفض خيانة مانشستر يونايتد

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يتيح له حرية التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا.وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، أن "مان سيتي يخطط للتعاقد مع بوجبا، بمجرد إنجاز صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني".لكن وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن "بوجبا يرفض فكرة اللعب لمانشستر سيتي، حيث لا يريد خيانة جماهير مانشستر يونايتد بالانضمام إلى المنافس المحلي".وأشارت الصحيفة إلى أن "ريال مدريد ويوفنتوس ظهرا بين الوجهات المحتملة لبوجبا، في الموسم المقبل، لكن النجم الفرنسي يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان".