مبابي وحكيمي في مدريد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، ان "مبابي تناول الغذاء، ظهر اليوم، مع حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين في مطعم بمدريد".وتردد أن مبابي وافق على التجديد بعدما عرض عليه باريس، راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.لكن فايزة العماري والدة مبابي، نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود اتفاق مع إدارة باريس أو أي فريق آخر في الوقت الحالي.يذكر أن مبابي يرتبط بصداقة وطيدة مع حكيمي منذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.