ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة مبابي

وبات ريال مدريد قريبا للغاية من التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي ، خاصة بعد حسم انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي.وكان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند ومبابي في نهاية الموسم الحالي، لكن انتقال هالاند للدوري الإنجليزي الممتاز ضغط على النادي الملكي من أجل تكثيف محاولاته لضم مبابي.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ريال مدريد يخطط لإعلان تعاقده مع مبابي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في باريس يوم 28 مايو/آيار الحالي وعدم استعجال إعلان أحد أهم التعاقدات في السنوات القادمة.كما قالت محطة "كادينا كوبي" الإذاعية إن الفريق الملكي لا يخطط حتى للإعلان عن رغبته في التعاقد مع المهاجم الفرنسي حتى نهاية يونيو/حزيران وهو موعد انتهاء الموسم بالكامل في أوروبا ، بما في ذلك مباريات دوري الأمم الأوروبية التي سيقام منتصف الشهر المقبل.وفي بداية تموز يكون عقد مبابي قد انتهى بالفعل مع باريس سان جيرمان، وكذلك تكون دوري الأمم الأوروبية قد انتهت وحينها سيعلن ريال مدريد تفاصيل الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.وبعد ذلك سيرتدي المهاجم البالغ عمره 23 عاما القميص الأبيض لأول مرة ثم يذهب في إجازة ثم العودة لبدء الاستعداد مع زملائه للموسم الجديد.وكان ريال مدريد قد تقدم بثلاثة عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض، وبات النادي على أعتاب خسارة اللاعب مجانا بعد أسابيع.وتتبقى لباريس سان جيرمان مباراتان في الدوري الفرنسي، حيث سيلعب مع مونبلييه يوم السبت 14 مايو، وأخيرا ميتز يوم 21 مايو/آيار الحالي.وأضافت المحطة ذاتها أن مبابي يزور مدريد حاليا برفقة زميله أشرف حكيمي وشقيقه نبيل، حيث يقضي المهاجم الفرنسي الدولي عدة أيام في العاصمة الإسبانية، مستفيدًا من حصوله على إجازة حتى يوم الأربعاء.ولا ترتبط زيارة مبابي لمدريد بمفاوضات انتقاله إلى النادي الملكي، إذ أنه يزور العاصمة الإسبانية لأغراض ترفيهية على الرغم من تردد أنباء في فرنسا حول زيارة عائلته أيضًا لمدريد بشأن التفاوض مع النادي الملكي، لكن الزيارة لم تبدأ بعد.وسجل مبابي 35 هدفا وصنع 23 في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.