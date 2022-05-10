مبابي يتلاعب بباريس وريال مدريد

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن تواجد مبابي في مدريد يثير التساؤلات، لأن اللاعب الشاب يدرك تماما أن كل أفعاله يتم التجسس عليها وشرحها والتعليق عليها.وأضافت أن كيليان يعلم تماما أن تواجده في العاصمة الإسبانية في هذا الوقت من الموسم، سيترك مساحة لكل التفسيرات.كما أشارت صحيفة لو باريزيان إلى أنه مهما كانت أسباب هذه الرحلة سواء شخصية أو مهنية، فإن توقيتها يظهر أن مبابي لا يخشى مراوغة وسائل الإعلام، وإرهاق أعصاب مشجعي الناديين.وذكرت الصحيفة أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي يتواجد أيضا في مدريد، لحضور اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية.وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وهناك تكهنات بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.