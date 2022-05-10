Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تجارب نووية جديدة لكوريا الشمالية.. واشنطن قلقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نقل مباراة الزوراء وزاخو الى ملعب الشعب

رياضة

2022-05-10 | 13:36
نقل مباراة الزوراء وزاخو الى ملعب الشعب
542 مشاهدة

أعلن نادي الزوراء لكرة القدم، الثلاثاء، عن نقل مباراته المقبلة أمام زاخو الى ملعب الشعب.

وقال النادي في بيان، إنه "تم نقل مباراة الزوراء وزاخو الى ملعب الشعب في موعدها المحدد مسبقاً يوم الخميس المقبل في الساعة العاشرة مساءً بدلاً عن ملعب الزوراء وذلك لعدم جاهزية الملعب ويسبقها مباراة اعتزال نجم الزوراء حيدر صباح".
 
وأضاف البيان أن "مباراة الاعتزال ستقام في الساعة الثامنة مساءً بين اصدقاء الكابتن حيدر صباح واصدقاء الكابتن سامر سعيد".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!
39.69%
02:31 | 2022-05-09
الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!
02:31 | 2022-05-09
عبر &quot;الشنق والحرق&quot;.. انتحار فتاة وشاب في البصرة
13.5%
02:12 | 2022-05-09
عبر "الشنق والحرق".. انتحار فتاة وشاب في البصرة
02:12 | 2022-05-09
ولادة توأم متلاصق في مستشفى اليرموك ببغداد (صورة)
12.79%
03:11 | 2022-05-09
ولادة توأم متلاصق في مستشفى اليرموك ببغداد (صورة)
03:11 | 2022-05-09
عاصفة ترابية &quot;قوية&quot; تجتاح سماء النجف (صور)
12.17%
05:40 | 2022-05-10
عاصفة ترابية "قوية" تجتاح سماء النجف (صور)
05:40 | 2022-05-10
بعد تسببها بضجة كبيرة.. وثائق تكشف تفاصيل تخص الشهادة الجامعية لوزير النقل
11.04%
17:16 | 2022-05-08
بعد تسببها بضجة كبيرة.. وثائق تكشف تفاصيل تخص الشهادة الجامعية لوزير النقل
17:16 | 2022-05-08
خلية الإعلام توضح حقيقة وفاة الضابط الذي أصيب في الناصرية
10.81%
06:44 | 2022-05-10
خلية الإعلام توضح حقيقة وفاة الضابط الذي أصيب في الناصرية
06:44 | 2022-05-10
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مخاوف شعبية من تفشي فيروس الحمى النزفية ‎‎
Play
مخاوف شعبية من تفشي فيروس الحمى النزفية ‎‎
06:26 | 2022-05-10
عقب ارتفاع نسب الفقر.. . وزارة التخطيط تجري مسحا ميدانيا‎‎
Play
عقب ارتفاع نسب الفقر.. . وزارة التخطيط تجري مسحا ميدانيا‎‎
05:44 | 2022-05-10
الموازنة: قلق من تأخر إقرار القانون وتحذيرات!‎‎
Play
الموازنة: قلق من تأخر إقرار القانون وتحذيرات!‎‎
05:32 | 2022-05-10
بعد عطلة لأكثر من شهر... البرلمان يستأنف نشاطه‎‎
Play
بعد عطلة لأكثر من شهر... البرلمان يستأنف نشاطه‎‎
04:44 | 2022-05-10
ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية في ألمانيا.. كيف بالعراق! (فيديو)
Play
ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية في ألمانيا.. كيف بالعراق! (فيديو)
12:41 | 2022-05-09
مطالبات شعبية بوقف التجريف.. محاولات لتهجير سكان منطقة بغدادية
Play
مطالبات شعبية بوقف التجريف.. محاولات لتهجير سكان منطقة بغدادية
11:08 | 2022-05-09
في بغداد: تجريف الأراضي الزراعية ينذر بكارثة بيئية ‎‎
Play
في بغداد: تجريف الأراضي الزراعية ينذر بكارثة بيئية ‎‎
04:53 | 2022-05-09
في النجف: التجريف يهدد النظام البيئي ومطالبات بحلول عاجلة ‎‎
Play
في النجف: التجريف يهدد النظام البيئي ومطالبات بحلول عاجلة ‎‎
04:34 | 2022-05-09
بلاد النهرين مهددة بشح المياه والسبب تركيا وايران ‎‎
Play
بلاد النهرين مهددة بشح المياه والسبب تركيا وايران ‎‎
03:53 | 2022-05-09
بالفيديو: مخاوف الافلاس بين الحقيقة والمراوغات‎‎
Play
بالفيديو: مخاوف الافلاس بين الحقيقة والمراوغات‎‎
03:28 | 2022-05-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.