أعلن نادي الزوراء لكرة القدم، الثلاثاء، عن نقل مباراته المقبلة أمام زاخو الى ملعب الشعب.

وقال النادي في بيان، إنه "تم نقل مباراة الزوراء وزاخو الى ملعب الشعب في موعدها المحدد مسبقاً يوم الخميس المقبل في الساعة العاشرة مساءً بدلاً عن ملعب الزوراء وذلك لعدم جاهزية الملعب ويسبقها مباراة اعتزال نجم الزوراء حيدر صباح".

وأضاف البيان أن "مباراة الاعتزال ستقام في الساعة الثامنة مساءً بين اصدقاء الكابتن حيدر صباح واصدقاء الكابتن سامر سعيد".