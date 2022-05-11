"يويفا" يحدد رسميا حكم مباراة نهائي ابطال اوروبا

وقال الاتحاد في بيان رسمي انه "عيين الحكم الفرنسي كليمنت توربين لـ إدارة المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ".وتقام المباراة يوم السبت 28 من شهر ايار الجاري على ملعب باريس الوطني بين الريدز والمرينجي في مباراة يترقبها عشاق الكرة الأوروبية والعالمية .