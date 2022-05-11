صلاح: لو تمت مقارنتي بجميع من في مركزي سأكون أفضل من الجميع

وقال صلاح خلال مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" أنه "لا يبدي أي اهتمام باتهامه بالأنانية على حساب زملائه في الفريق".واضاف: "لو قارنتني بكل من يلعب في مركزي في باقي الفرق فأنا أفضل من الجميع والأرقام خير دليل على ذلك".من جهة اخرى، جدد صلاح حماسه لمقابلة ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 28 آيار الجاري في باريس، حيث يتطلع ليفربول لرد الثأر من الخسارة أمام الفريق ذاته في نهائي العام 2018، والتي أصيب فيها اللاعب المصري في كتفه، ليخرج من الملعب في الشوط الأول.وتابع: "كان الأمر حزينا بالنسبة لي أن أخرج مصابا من المباراة، لكن علي أن أتقبل ذلك ولا يجب أن نبكي على الأطلال، الحمد لله عدت بعد ذلك بعام وفزت بالمباراة النهائية، والآن نستعد لرد اعتبارنا أمام ريال مدريد وأنا متحمس للغاية لهذه المباراة".