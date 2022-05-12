كريستيانو يستعيد بريقه بجائزة جديدة مع اليونايتد
السومرية نيوز - متابعة
استعاد كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بريقه نسبيا بجائزة جديدة.
وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل/نيسان الماضي، المقدمة من رابطة البريميرليج.
وفي الشهر الماضي، ترك رونالدو بصمة بارزة مع الشياطين الحمر بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ضد نوريتش سيتي، آرسنال وتشيلسي.
وإجمالا سجل النجم البرتغالي 18 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال بالاس يوم 22 مايو/آيار المقبل، في الجولة الأخيرة.
وتخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو بشأن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.
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