كريستيانو يستعيد بريقه بجائزة جديدة مع اليونايتد

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل/نيسان الماضي، المقدمة من رابطة البريميرليج.وفي الشهر الماضي، ترك رونالدو بصمة بارزة مع الشياطين الحمر بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ضد نوريتش سيتي، آرسنال وتشيلسي.وإجمالا سجل النجم البرتغالي 18 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال بالاس يوم 22 مايو/آيار المقبل، في الجولة الأخيرة.وتخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو بشأن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.