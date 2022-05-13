الانيق يتغلب على الصناعة في ممتاز الكرة

وسجل اهداف الانيق كل من اللاعب محمد جواد شرهان في الدقيقة الخامسة و اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 28 و محمد زامل في الدقيقة 88 فيما سجل هدف الصناعة الوحيد اللاعب ماجد جواد في الدقيقة 84 من المباراة.وبهذه النتيجة احتل الطلبة مركز الوصافة برصيد 59 نقطة فيما توقف رصيد الصناعة عند النقطة 34 في المركز 15 من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.