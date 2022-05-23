إنفانتينو: مشاهدي كأس العالم 2022 قد يصلون الى خمسة مليارات

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 تشرين الثاني 2022، على استاد الثمامة، بين هولندا والسنغال، أما المباراة النهائية فتقرر أن تقام، يوم الأحد 18 كانون الاول 2022، على استاد لوسيل.وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، السعودية، تونس، والمغرب، ويمكن أن يلحق بها منتخب الإمارات الذي تأهل إلى الملحق الآسيوي، وسيلاقي منتخب أستراليا، والمتأهل سيلاقي منتخب بيرو في الملحق العالمي.وبلغ عدد مشاهدي كأس العالم 2018 في روسيا رقما قياسيا، بعدما تابع 3.5 مليار شخص منافسات البطولة.ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.